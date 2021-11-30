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Как референдум о "ковидных" ограничениях в Швейцарии окончился провалом

Аналитика коротко
Вторник, 30 ноября 2021, 09:00

В Швейцарии впервые в мире провели референдум, на котором спросили граждан поддерживают ли они ограничения для невакцинированных и внедрение ковид-сертификатов.

Ответ граждан был однозначным: 62% проголосовали "да", поддержав ограничения, разработанные властями, причем поддержка была почти во всех кантонах.

О том, какие интересные детали показал референдум, читайте в статье Ульяны Перескоцкой, Игоря Решетняка (Швейцария) Поражение "антиваксов": как Швейцария одолела многомиллионную кампанию против вакцинации.

В начале осени доля полностью вакцинированных в Швейцарии была менее 55%. На фоне украинских цифр показатель мог показаться высоким, но для Западной Европы это мало.

Чтобы изменить это, звучали креативные предложения от правительства – предлагали платить каждому 50 франков за вакцинацию, то организовывали бесплатные концерты для поощрения прививки.

Кроме пряников, правительство применяло и легкую версию кнута: с октября тесты на ковид стали платными для невакцинированных, по расчетам, это могло стать действенным, ведь еще недавно тесты стоили 35-60 франков.

Низкий уровень вакцинации, как ни парадоксально, объясняется успешной политикой швейцарского правительства и соблюдением населением введенных правил. Как следствие, в стране относительно низкая смертность от осложнений после коронавируса (130 на 100 000 населения) и отсутствие существенной боязни болезни в обществе.

Но не обошлось и без "антиваксов".

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против".

В кампании собрался некий "комитет миллиардеров" – группа из десятка состоятельных швейцарцев, которые выделили 1.3 миллиона франков (более 38 млн грн) за отмену сертификатов, что в 10 раз больше, чем собрали их оппоненты.

На этом фоне кампания "за" была почти незаметна.

Однако большинство населения страны на референдуме, напомним, поддержало ограничение для невакцинированных и внедрение ковид-сертификатов.

Но скептики вряд ли остановятся.

Подробнее о рефендуме о ковидных ограничениях в Шейцарии читайте в статье Ульяны Перескоцкой и Игоря Решетняка (Швейцария) Поражение "антиваксов": как Швейцария одолела многомиллионную кампанию против вакцинации.

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