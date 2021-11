В італійській Тоскані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

У містечку Станьо в Тоскані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі Eni.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Новини про пожежу з’явились після 15 години за місцевим часом. Над будівлями заводу піднімаються чорні клуби диму, які видно з великої відстані, можна бачити також полум’я.

⚠️#INCENDIO #RAFFINERIA #ENI #LIVORNO⚠️



Sono in contatto con il territorio per conoscere l' entità dei danni ed il pericolo per le persone. Sono state distintamente sentite alcune esplosioni, almeno un paio, secondo quanto riferiscono i testimoni.

A breve, aggiornamenti !! pic.twitter.com/EY5Lx7RodH