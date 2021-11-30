Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В італійській Тоскані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

фото
Вівторок, 30 листопада 2021, 16:54

У містечку Станьо в Тоскані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі Eni.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Новини про пожежу з’явились після 15 години за місцевим часом. Над будівлями заводу піднімаються чорні клуби диму, які видно з великої відстані, можна бачити також полум’я. 

Свідки повідомляють, що на початку було чути кілька потужних вибухів.

 

Служба цивільного захисту Ліворно дала вказівку мешканцям прилеглих районів закрити вікна.

Повідомлень про постраждалих досі не надходило.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія інциденти
powered by lun.ua

Статті

Меркель не лише з Путіним: де канцлерка опиралася диктаторам, а де йшла на поступки

Якими були взаємини Ангели Меркель з диктаторами сучасності? ЄвроПравда публікує у скороченому вигляді один з розділів нової біографії канцлерки.
30 листопада 2021 — Кеті Мартон

Без довіри не буде прогресу: чим важлива для України реформа у сфері метрології

Що заважає Україні отримати "промисловий безвіз" із ЄС? І що не так із вітчизняною інфраструктурою якості?
30 листопада 2021 — Марія Мезенцева , народний депутат України, "Слуга народу"

Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію

400 років тому острів привабив англійських колоніалістів, що згодом принесло багато горя. Тепер це – "рай на землі", який вирішив утекти від британської монархії.
30 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда