В итальянской Тоскане вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В городке Станьо в Тоскане вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Eni.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

Новости о пожаре появились после 15 часов по местному времени. Над зданиями завода поднимаются черные клубы дыма, видные с большого расстояния, можно видеть также пламя.

⚠️#INCENDIO #RAFFINERIA #ENI #LIVORNO⚠️



Sono in contatto con il territorio per conoscere l' entità dei danni ed il pericolo per le persone. Sono state distintamente sentite alcune esplosioni, almeno un paio, secondo quanto riferiscono i testimoni.

A breve, aggiornamenti !! pic.twitter.com/EY5Lx7RodH