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Катастрофа MH17: Нідерланди планують ініціювати нову справу проти Росії - ЗМІ

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:32

Нідерланди мають намір ініціювати новий судовий розгляд щодо Росії у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Про це повідомляє нідерландський телеканал RTL, пише "Європейська правда".

Джерела телеканалу вважають цей розгляд багатообіцяючим. Нідерланди мають намір довести, що Росія порушила Чиказьку Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Відповідно до неї "кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків" і "життя людей на борту" не повинно наражатися на небезпеку.

"Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву з питання визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу", - зазначає телеканал.

Остаточне рішення щодо нового розгляду має ухвалити новий кабінет міністрів, формування кого триває. Не виключено, що до процесу приєднається Австралія, громадяни якої загинули в катастрофі.

Як повідомлялося, Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17, нідерландські правоохоронці запропонували їм захист.

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Нідерланди Суд по MH17
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