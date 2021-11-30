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Катастрофа MH17: Нидерланды планируют инициировать новое дело против России - СМИ

Вторник, 30 ноября 2021, 17:32

Нидерланды намерены инициировать новое судебное разбирательство в отношении России по делу о крушении малайзийского "Боинга" по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Об этом сообщает нидерландский телеканал RTL, пишет "Европейская правда".

Источники телеканала считают это рассмотрение многообещающим. Нидерланды намерены доказать, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации в 1944 году.

Согласно ему "каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов" и "жизнь людей на борту" не должна подвергаться опасности.

"Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву по вопросу признания ответственности или может являться основанием для другого судебного процесса", - отмечает телеканал.

Окончательное решение о новом рассмотрении должен принять новый кабинет министров, формирование которого продолжается. Не исключено, что к процессу подключится Австралия, граждане которой погибли в катастрофе.

Как сообщалось, Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17, нидерландские правоохранители предложили им защиту.

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Нидерланды Суд по MH17
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