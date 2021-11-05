У Польщі поки не планують посилювати карантин, попри наростання нової хвилі

У Польщі не планують запроваджувати додаткові обмежувальні заходи у зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус.

Як повідомляє PAP, про це у коментарі ЗМІ розповіли посадовці Міністерства охорони здоров’я, пише "Європейська правда".

"Наразі ми не плануємо додаткових обмежень, а краще сфокусуємося на тому, щоб дотримувалися вже існуючі вимоги", - прокоментував заступник міністра Вальдемар Краска. За його словами, у тому числі йдеться про продовження очного навчання у школах, попри те, що вже у сотнях закладів виявили спалахи коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зауважив, що тепер, коли половина дорослого населення країни захищена вакциною, ситуація інакша, тому відрізнятиметься і стратегія реагування на епідемію. Ключовим індикатором для прийняття рішень є показник госпіталізацій, і він поки не критичний.

"Четверта хвиля набирає розмаху явно повільніше, ніж третя чи друга", - зазначив він. Міністр додав, що якщо на початок листопаду 2020 року в лікарнях перебували вже під 20 тисяч хворих з показниками близько 30 000 заражень, то зараз госпіталізованих - близько 9 тисяч.

У п’ятницю в Польщі приріст заражень майже досягнув 16 тисяч - найбільше з квітня, коли спадала попередня хвиля епідемії. Померли 152 хворих. Населення країни - близько 38 млн.