В Польше пока не планируют усиливать карантин, несмотря на нарастание новой волны

В Польше не планируют вводить дополнительные ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает PAP, об этом в комментарии СМИ рассказали чиновники Министерства здравоохранения, пишет "Европейская правда".

"Сейчас мы не планируем дополнительные ограничения, а лучше сфокусируемся на том, чтобы соблюдали уже существующие требования", - прокомментировал замминистра Вальдемар Краска. По его словам, в том числе речь идет о продолжении очного обучения в школах, несмотря на то, что уже в сотнях заведений обнаружили вспышки коронавируса.

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что теперь, когда половина взрослого населения страны защищена вакциной, ситуация иная, поэтому будет отличаться и стратегия реагирования на эпидемию. Ключевым индикатором для принятия решений является показатель госпитализаций, и пока он не критический.

"Четвертая волна набирает размах явно медленнее, чем третья или вторая", - отметил он. Министр добавил, что если к началу ноября 2020 года в больницах находились уже около 20 тысяч больных с показателями около 30 000 заражений, то сейчас госпитализированных - около 9 тысяч.

В пятницу в Польше прирост заражений почти достиг 16 тысяч - больше всего с апреля, когда спадала предыдущая волна эпидемии. Умерли 152 больных. Население страны – около 38 млн.