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Укр / Рус

"Больше ни одной": в Польше прошли новые протесты из-за противоречивой смерти беременной

Воскресенье, 7 ноября 2021, 11:49

В субботу 6 ноября в ряде городов Польши вновь прошли акции протеста из-за смерти 30-летней женщины в результате септического шока на 22-й неделе беременности, которая активизировала дискуссию о почти полном запрете абортов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Акции прошли под лозунгом "Больше ни одной". В Варшаве протест собрался под зданием Конституционного Суда, который своим решением ввел фактически полный запрет на аборты в стране, и двинулся под здание Министерства здравоохранения.

Кроме основного лозунга, можно было видеть также плакаты "Она могла бы жить", "Права женщины - это права человека", "У вас кровь на руках".

 
Фото: Leszek Szymański / PAP

Акции прошли также в Гданьске, Лодзи, Вроцлаве, Щецине, Познани, Кельце, Эльблонге.

Фото: Leszek Szymański / PAP
Фото: Leszek Szymański / PAP

"Мы здесь, чтобы поддержать всех женщин, чтобы они не должны были беспокоиться, что и их жизнь будет в опасности", - рассказала одна из участниц акции.

Фото: Leszek Szymański / PAP
Фото: Leszek Szymański / PAP

Смерть женщины снова активизировала дискуссию вокруг последнего ужесточения польского законодательства об абортах.

Активисты по репродуктивных правах считают её первой жертвой этого решения.

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Польша
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