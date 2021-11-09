У Польщі в ДТП загинули двоє громадян України

У Польщі у вівторок вранці мікроавтобус з українськими номерами в’їхав у дерево.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канал TVN24.

Аварія сталася в селі Ханьча ґміни Ракув (Свентокшиське воєводство).

Автобус їхав по провінційній дорозі № 764. Як повідомили в місцевій поліції, водій не впорався з керуванням на поворотах дороги, виїхав на узбіччя та врізався в дерево.

"У транспортному засобі було четверо людей. Це троє чоловіків і одна жінка, швидше за все, всі громадяни України" - повідомили в поліції.

24-річний чоловік та 25-річна жінка загинули на місці.

"До лікарні доставлені 24-річний водій та 35-річний пасажир. Вони обоє були у важкому стані", - розповів поліцейський.

Дорога на місці події була перекрита.

Як повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, генконсульство України у Кракові вже надає консульську допомогу постраждалим у ДТП українцям.

"Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу українцям, які 9 листопада потрапили в дорожньо-транспортну пригоду в польському місті Ханьча. Як відомо, внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", - зазначив речник.

За словами дипломата, українські консули взаємодіють із польською поліцією для з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих.