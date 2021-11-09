Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше в ДТП погибли два гражданина Украины

Вторник, 9 ноября 2021, 14:43

В Польше во вторник утром микроавтобус с украинскими номерами въехал в дерево.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канал TVN24.

Авария произошла в селе Ханьча гмины Ракув (Свентокшиское воеводство).

Автобус ехал по провинциальной дороге № 764. Как сообщили в местной полиции, водитель не справился с управлением на поворотах дороги, выехал на обочину и врезался в дерево.

"В транспортном средстве было четыре человека. Это трое мужчин и одна женщина, скорее всего, все граждане Украины" - сообщили в полиции.

24-летний мужчина и 25-летняя женщина погибли на месте.

"В больницу доставлены 24-летний водитель и 35-летний пассажир. Они оба были в тяжелом состоянии", - рассказал полицейский.

Дорога на месте происшествия была перекрыта.

Как сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко, генконсульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь пострадавшим в ДТП украинцам.

"Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые 9 ноября попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Ханьча. Как известно, в результате столкновения автомобиля погибли два гражданина. Остальные двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил спикер.

По словам дипломата, украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

В десятках городов Польши прошли марши памяти женщины, ставшей первой жертвой решения Конституционного трибунала о полном запрете абортов (укр.)
9 ноября 2021 — Елена Бабакова, из Варшавы, для Европейской правды

Атака на предохранители: как РФ подталкивает Боснию к новой войне

Конфликт в Боснии и Герцеговине уже существует. Что удерживает его от перерастания в горячую фазу? И как РФ пытается уничтожить эти предохранители? (укр.)
9 ноября 2021 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Принятие инфраструктурного плана стало первой крупной победой президента США Джо Байдена. Впрочем, оно указало и на существенные проблемы внутри Демпартии (укр.)
8 ноября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды