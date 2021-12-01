Зеленський: ми не зупинимо війну без прямих перемовин з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі не зупинити без прямих перемовин з Росією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава держави сказав 1 грудня у щорічному посланні до Верховної ради.

"Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам. Саме тому водночас я не боюся прямої розмови з ними", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "ми знаємо, хто з європейських країн Україну підтримує, а хто з європейських країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність".

Зеленський наголосив, що Україна не зможе зупинити війну без свого війська, "найкращої армії у світі, яка захистить нас", але також і без прямих перемовин з Росією.

"Ми повинні сказати правду: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні це не визнають.

Ми повинні говорити. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити один одному правду: якщо ми хочемо повернути Донбас - давайте. А якщо ми хочемо ходити, просто про це говорити, то давайте нічого не робити", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням листів Росія має на меті "добити" Нормандський формат.

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