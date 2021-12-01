Зеленский: мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе не остановить без прямых переговоров с Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава государства сказал 1 декабря в ежегодном послании Верховной раде.

"Восемь лет идет война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому в то же время я не боюсь прямого разговора с ними", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "мы знаем, кто из европейских стран Украину поддерживает, а кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость".

Зеленский подчеркнул, что Украина не сможет остановить войну без своей армии, "лучшей армии в мире, которая защитит нас", но также и без прямых переговоров с Россией.

"Мы должны сказать правду: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние это не признают.

Мы должны говорить. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду: если мы хотим вернуть Донбасс – давайте. А если мы хотим ходить, просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – сказал он.

Напомним, в ноябре Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Лаврова с главами МИД Франции и Германии.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия ставит целью "добить" Нормандский формат.

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