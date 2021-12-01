У Швеції почали вимагати сертифікат про вакцинацію для масових заходів у приміщеннях
У Швеції з 1 грудня почало діяти правило, згідно з яким участь у масових заходах в приміщенні з понад 100 учасниками можлива лише за наявності ковід-сертифіката, що посвідчує повний курс вакцинації - якщо там не дотримуються кількісних обмежень та дистанції.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.
Організатори зобов’язані будуть перевірити наявність сертифіката у всіх гостей віком від 18 років, та мають право у разі його відсутності відмовити у допуску на захід. Якщо самі організатори проігнорують нові правила, їм можуть винести попередження і виписати штраф.
З іншого боку, якщо організатори оберуть замість цього варіант з дотриманням низки заходів безпеки, допуск на подію можливий і для невакцинованих. У такому разі гості повинні мати сидячі місця і їх має бути не більше певної кількості на квадратний метр площі, групи відвідувачів не повинні перевищувати 8 осіб і з можливістю дотримуватися дистанції.
Сертифікат про щеплення можна буде показувати у цифровому або паперовому вигляді.
Водночас, пише The Local, окремі категорії вакцинованих людей у Швеції перший час ще не зможуть користуватися цією системою перепусток з технічних причин.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.