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У Швеції почали вимагати сертифікат про вакцинацію для масових заходів у приміщеннях

Середа, 1 грудня 2021, 13:59

У Швеції з 1 грудня почало діяти правило, згідно з яким участь у масових заходах в приміщенні з понад 100 учасниками можлива лише за наявності ковід-сертифіката, що посвідчує повний курс вакцинації - якщо там не дотримуються кількісних обмежень та дистанції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Організатори зобов’язані будуть перевірити наявність сертифіката у всіх гостей віком від 18 років, та мають право у разі його відсутності відмовити у допуску на захід. Якщо самі організатори проігнорують нові правила, їм можуть винести попередження і виписати штраф.

З іншого боку, якщо організатори оберуть замість цього варіант з дотриманням низки заходів безпеки, допуск на подію можливий і для невакцинованих. У такому разі гості повинні мати сидячі місця і їх має бути не більше певної кількості на квадратний метр площі, групи відвідувачів не повинні перевищувати 8 осіб і з можливістю дотримуватися дистанції. 

Сертифікат про щеплення можна буде показувати у цифровому або паперовому вигляді. 

Водночас, пише The Local, окремі категорії вакцинованих людей у Швеції перший час ще не зможуть користуватися цією системою перепусток з технічних причин.

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