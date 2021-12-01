В Швеции потребовали сертификат о вакцинации для массовых мероприятий в помещениях

В Швеции с 1 декабря начало действовать правило, согласно которому участие в массовых мероприятиях в помещении с более чем 100 участниками возможно только при наличии ковид-сертификата, удостоверяющего полный курс вакцинации - если там не соблюдаются количественные ограничения и дистанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Организаторы обязаны будут проверить наличие сертификата у всех гостей младше 18 лет, и имеют право в случае его отсутствия отказать в допуске на мероприятие. Если сами организаторы проигнорируют новые правила, они могут вынести предупреждение и выписать штраф.

С другой стороны, если организаторы выберут вместо этого вариант с соблюдением ряда мер безопасности, допуск на событие возможен и для невакцинированных. В таком случае гости должны иметь сидячие места и их должно быть не больше определенного количества на квадратный метр площади, группы посетителей не должны превышать 8 человек и с возможностью соблюдать дистанцию.

Сертификат можно будет показывать в цифровом или бумажном виде.

В то же время, пишет The Local, отдельные категории вакцинированных в Швеции первое время еще не смогут использовать эту систему пропусков по техническим причинам.

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