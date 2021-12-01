Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Швеции потребовали сертификат о вакцинации для массовых мероприятий в помещениях

Среда, 1 декабря 2021, 13:59

В Швеции с 1 декабря начало действовать правило, согласно которому участие в массовых мероприятиях в помещении с более чем 100 участниками возможно только при наличии ковид-сертификата, удостоверяющего полный курс вакцинации - если там не соблюдаются количественные ограничения и дистанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Организаторы обязаны будут проверить наличие сертификата у всех гостей младше 18 лет, и имеют право в случае его отсутствия отказать в допуске на мероприятие. Если сами организаторы проигнорируют новые правила, они могут вынести предупреждение и выписать штраф.

С другой стороны, если организаторы выберут вместо этого вариант с соблюдением ряда мер безопасности, допуск на событие возможен и для невакцинированных. В таком случае гости должны иметь сидячие места и их должно быть не больше определенного количества на квадратный метр площади, группы посетителей не должны превышать 8 человек и с возможностью соблюдать дистанцию.

Сертификат можно будет показывать в цифровом или бумажном виде.

В то же время, пишет The Local, отдельные категории вакцинированных в Швеции первое время еще не смогут использовать эту систему пропусков по техническим причинам.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он грозит Украине

Климатические инициативы Евросоюза ударят по самому болезненному: торговле между Украиной и ЕС. Что в такой ситуации следует делать Киеву? (укр.)
1 декабря 2021 — Андрей Андрусевич, Алексей Хабатюк

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон

Без доверия не будет прогресса: чем важна для Украины реформа в сфере метрологии

Что мешает Украине получить "промышленный безвиз" с ЕС? И что не так с отечественной инфраструктурой качества? (укр.)
30 ноября 2021 — Мария Мезенцева , народный депутат Украины, "Слуга народа"