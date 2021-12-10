У Болгарії чотири партії домовилися про формування уряду

Нова центристська партія Болгарії "Ми продовжуємо зміни" (PP) заявила, що вона уклала угоду про широку коаліцію з соціалістичними, популістськими та правоцентристськими силами.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Партія, яка виграла на третіх за рік парламентських виборах Болгарії 14 листопада, об'єдналася з політичними суперниками колишнього прем’єра Бойко Борисова - лівими соціалістами, популістською партією ITN і правоцентристською Демократичною Болгарією, щоб домовитися про коаліцію правлячої більшості.

Очікується, що лідер партії Кирил Петков, висунутий на посаду наступного прем'єр-міністра, представить свої кандидатури на посаду міністрів президенту Румену Радєву в суботу, а вже в понеділок зустрінеться з парламентом.

Чотири партії матимуть парламентську більшість у 134 місця.

Угода, яка створить звичайний уряд після двох тимчасових цього року, відкриває перспективи відродження антикорупційних реформ.

Згідно з документом, партнери по коаліції погодилися оновити антикорупційне агентство країни та внести зміни до законодавства, щоб зробити головного прокурора країни більш підзвітним.

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