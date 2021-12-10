В Болгарии четыре партии договорились о формировании правительства

Новая центристская партия Болгарии "Мы продолжаем изменения" (PP) заявила, что она заключила соглашение о широкой коалиции с социалистическими, популистскими и правоцентристскими силами.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Партия, победившая на третьих за год парламентских выборах Болгарии 14 ноября, объединилась с политическими соперниками бывшего премьера Бойко Борисова – левыми социалистами, популистской партией ITN и правоцентристской Демократической Болгарией, чтобы договориться о коалиции правящего большинства.

Ожидается, что лидер партии Кирилл Петков, выдвинутый на должность следующего премьер-министра, представит свои кандидатуры на должность министров президенту Румену Радеву в субботу, а уже в понедельник встретится с парламентом.

Четыре партии будут иметь парламентское большинство в 134 места.

Соглашение, которое создаст обычное правительство после двух временных в этом году, открывает перспективы возрождения антикоррупционных реформ.

Согласно документу партнеры по коалиции согласились обновить антикоррупционное агентство страны и внести изменения в законодательство, чтобы сделать главного прокурора страны более подотчетным.