Папа Римський про ситуацію навколо України: закликаю до серйозного міжнародного діалогу

Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра закликав до подолання напруженості в Україні шляхом міжнародного діалогу.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану", повідомляє "Європейська правда".

"Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав Франциск.

Він також сказав, що його дуже тривожить статистика, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.

"Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!", - додав понтифік.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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