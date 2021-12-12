Папа Римский о ситуации вокруг Украины: призываю к серьезному международному диалогу

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра призвал к преодолению напряженности в Украине путем международного диалога.

Об этом сообщает Радио Ватикана, сообщает Европейская правда.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было решено посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал Франциск.

Он также сказал, что его очень тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Оружие – это не путь. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - добавил понтифик.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

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