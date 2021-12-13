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Поблизу Швеції і Данії зіткнулись два вантажних кораблі

Понеділок, 13 грудня 2021, 10:29

У Балтійському морі між шведським містом Істад і данським містом Борнхольм в ніч на понеділок сталося зіткнення двох вантажних кораблів, триває рятувальна операція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведська телерадіокомпанія SVT.

В результаті зіткнення один з кораблів перекинувся. Що саме стало причиною інциденту наразі невідомо.

За даними данських ЗМІ, автоматична система сповіщення на одному з суден спрацювала о 3.30 ранку в понеділок.

На місці зіткнення триває велика пошуково-рятувальна операція. Наразі щонайменше двоє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники стверджують, що чули крики на воді.

Один з кораблів зареєстрований у Данії, інший – британський.

На борту данського корабля, який перекинувся, було лише двоє людей. Повідомляється, що з корабля почало витікати паливо, однак його врятували від потоплення.

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Швеція Данія інциденти
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