Вблизи Швеции и Дании столкнулись два грузовых корабля

В Балтийском море между шведским городом Истад и датским городом Борнхольм в ночь на понедельник произошло столкновение двух грузовых кораблей, идет спасательная операция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведская телерадиокомпания SVT.

В результате столкновения один из кораблей опрокинулся. Что именно стало причиной инцидента, неизвестно.

По данным датских СМИ, автоматическая система оповещения на одном из судов сработала в 3.30 утра в понедельник.

На месте столкновения идет большая поисково-спасательная операция. По меньшей мере, два человека считаются пропавшими без вести. Спасатели утверждают, что слышали крики на воде.

Один из кораблей зарегистрирован в Дании, другой – британский.

На борту перевернувшегося датского корабля было только два человека. Сообщается, что с корабля начало вытекать топливо, однако его спасли от потопления.