У Нідерландах партії досягли коаліційної угоди через 271 день після виборів

Чотири нідерландські партії досягли коаліційної угоди в понеділок, що завершило найтриваліші переговори країни щодо формування уряду та проклало шлях для Марка Рютте до четвертого терміну на посаді прем’єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Переговори між ліберальною партією VVD Рютте, центристською D66, Християнсько-демократичною CDA та Християнським союзом (CU) тривали 271 день після національних виборів у березні. Тепер угода має бути розглянута парламентськими групами кожної партії для затвердження.

"У нас є чудова угода, але насправді важливо те, як її реалізувати. Як учасники переговорів, ми дійшли згоди, але це все ще має пройти через парламент. Отже, ми ще не закінчили", – сказав Рютте. Сама угода буде оприлюднена в середу.

Переговори зайшли в серйозну кризу на початку, після того, як Рютте звинуватили в тому, що він не сказав правди про зауваження, зроблені під час обговорення коаліції. Згодом він був засуджений у парламенті і ледве пережив вотум недовіри в квітні.

Лідер Християнського союзу Герт-Ян Сегерс спочатку пообіцяв не приєднуватися до четвертого кабінету Рютте, тоді як лідер D66 і колишній міністр закордонних справ Сігрід Кааг закликав Рютте піти у відставку.

Зрештою партії знову зібралися разом, щоб відновити серйозні переговори про коаліцію в жовтні — приблизно через сім місяців після виборів.