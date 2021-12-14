Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Нидерландах партии достигли коалиционного соглашения через 271 день после выборов

Вторник, 14 декабря 2021, 14:30

Четыре нидерландских партии достигли коалиционного соглашения в понедельник, завершив саме продолжительные переговоры страны по формированию правительства и проложив путь для Марка Рютте к четвертому сроку в должности премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Переговоры между либеральной партией VVD Рютте, центристской D66, Христианско-демократической CDA и Христианским союзом (CU) продолжались 271 день после национальных выборов в марте. Теперь соглашение должно быть рассмотрено парламентскими группами каждой партии для утверждения.

"У нас есть замечательная сделка, но действительно важно то, как ее реализовать. Как участники переговоров, мы пришли к согласию, но это все еще должно пройти через парламент. Так что мы еще не закончили", – сказал Рютте. Само соглашение будет обнародовано в среду.

Переговоры зашли в серьезный кризис в начале, после того как Рютте обвинили в том, что он не сказал правды о замечаниях, сделанных во время обсуждения коалиции. Впоследствии он был осужден в парламенте и едва пережил вотум недоверия в апреле.

Лидер Христианского союза Герт-Ян Сегерс поначалу пообещал не присоединяться к четвертому кабинету Рютте, тогда как лидер D66 и бывший министр иностранных дел Сигрид Кааг призвал Рютте уйти в отставку.

В конце концов, партии снова собрались вместе, чтобы возобновить серьезные переговоры о коалиции в октябре — примерно через семь месяцев после выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua

Статьи

Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу

Кремль всегда находит для своих действий и политические, и псевдоправовые оправдания, вне зависимости от наличия "повода" для агрессии (укр.)
14 декабря 2021 — Данило Лубкивский, Директор Киевского форума безопасности

Шанс на "зеленое" лидерство: как Украина адаптируется к новым климатическим требованиям ЕС

Насколько успешна Украина в процессе зеленой трансформации? И какие климатические вопросы приоритетны в отношениях с ЕС? (укр.)
14 декабря 2021 — Наталия Андрусевич, для Европейской правды

Путь к новой войне: почему Балканы, с "помощью" РФ, снова становятся горячей точкой Европы

Пересмотр границ на Балканах вряд ли будет бескровным. Однако предотвратить такой сценарий становится все сложнее. Особенно после демарша Республики Сербской (укр.)
13 декабря 2021 — Юрий Панченко, Наталья Ищенко