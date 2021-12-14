В Нидерландах партии достигли коалиционного соглашения через 271 день после выборов

Четыре нидерландских партии достигли коалиционного соглашения в понедельник, завершив саме продолжительные переговоры страны по формированию правительства и проложив путь для Марка Рютте к четвертому сроку в должности премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Переговоры между либеральной партией VVD Рютте, центристской D66, Христианско-демократической CDA и Христианским союзом (CU) продолжались 271 день после национальных выборов в марте. Теперь соглашение должно быть рассмотрено парламентскими группами каждой партии для утверждения.

"У нас есть замечательная сделка, но действительно важно то, как ее реализовать. Как участники переговоров, мы пришли к согласию, но это все еще должно пройти через парламент. Так что мы еще не закончили", – сказал Рютте. Само соглашение будет обнародовано в среду.

Переговоры зашли в серьезный кризис в начале, после того как Рютте обвинили в том, что он не сказал правды о замечаниях, сделанных во время обсуждения коалиции. Впоследствии он был осужден в парламенте и едва пережил вотум недоверия в апреле.

Лидер Христианского союза Герт-Ян Сегерс поначалу пообещал не присоединяться к четвертому кабинету Рютте, тогда как лидер D66 и бывший министр иностранных дел Сигрид Кааг призвал Рютте уйти в отставку.

В конце концов, партии снова собрались вместе, чтобы возобновить серьезные переговоры о коалиции в октябре — примерно через семь месяцев после выборов.