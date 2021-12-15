Суд ЄС зобов'язав визнавати батьківство обох з одностатевої пари, якщо його визнала одна з країн-членів

Суд ЄС постановив, що якщо одна з країн-членів визнала батьківство одностатевих партнерів щодо дитини, воно має визнаватися й іншими країнами-членами Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у рішенні суду від 14 грудня та матеріалі Euronews.

Питання піднялося через ситуацію одностатевої пари, дочка яких могла залишитися особою без громадянства і документів через особливості внутрішнього законодавства Болгарії та через те, що в цій країні не визнаються одностатеві шлюби чи партнерства.

Громадянка Болгарії Каліна Іванова та Джейн Джоунс - британка, народжена у Гібралтарі, зареєстровані батьками дівчинки Сари, яка народилася в Іспанії у 2019 році. Жінки оформили одностатевий шлюб у 2018 році. У свідоцтві про народження дитини, виданому Іспанією, вони обидві позначені матерями дитини.

Проте оскільки обидві жінки не є громадянками Іспанії, дитина не може претендувати на громадянство цієї країни. На додачу, за британським законодавством Джоунс не може просити для дівчинки британське громадянство, тому що вона народилась у Гібралтарі, тому Іванова звернулася за болгарськими документами для дочки.

У Болгарії для отримання болгарського документа, що посвідчує особу, процедури вимагають спершу отримати болгарське свідоцтво про народження. Під час процедур у Болгарії відмовились визнавати надане іспанське свідоцтво і на його підставі видати дівчинці болгарське через "нестачу інформації щодо особи біологічної матері дитини" і через те, що визнання двох жінок батьками дитини суперечить політиці Болгарії.

Питання оскаржили у болгарському суді, з якого, не маючи однозначної певності щодо трактування деяких положень Договору про ЄС і статей з Хартії основоположних прав Євросоюзу, звернулись за консультацією до Суду ЄС - щоб з’ясувати, чи зобов’язана Болгарія видати дівчинці свідоцтво, якщо в іспанському свідоцтві не вказали, котра з жінок є біологічною матір’ю дитини.

Суд ЄС постановив, що якщо для дитини одностатевої пари в одній з країн-членів - громадянами якої не є батьки - видали сертифікат про народження, вказавши батьками обох партнерів, то в таких випадках країна ЄС, громадянином якої є ця дитина, має видати їй документ-посвідчення особи і не вимагати для цього спершу отримати національне свідоцтво про народження вже в цій країні.

Суд також зобов’язав визнавати документ про батьківство, виданий країною ЄС, де така дитина народилася, щоб вона могла вільно реалізовувати право на пересування і проживання у межах ЄС.

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