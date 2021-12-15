Суд ЕС обязал признавать родителями обоих из однополой пары, если это признала одна из стран-членов

Суд ЕС постановил, что если одна из стран-членов признала отцовство или материнство однополых партнеров по отношению к ребенку, его должны признавать и другие страны-члены Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в решении суда от 14 декабря и материале Euronews.

Вопрос был поднят из-за ситуации однополой пары, дочь которых могла остаться лицом без гражданства и документов из-за особенностей внутреннего законодательства Болгарии и того, что в этой стране не признаются однополые браки или партнерства.

Гражданка Болгарии Калина Иванова и Джейн Джоунс – британка, рожденная в Гибралтаре, –зарегистрированы как родители девочки Сары, родившейся в Испании в 2019 году. Женщины оформили однополый брак в 2018 году. В свидетельстве о рождении ребенка, выданном Испанией, они обе отмечены как матери ребенка.

Однако поскольку обе женщины не являются гражданками Испании, ребенок не может претендовать на гражданство этой страны. Вдобавок, по британскому законодательству, Джоунс не может просить для девочки британское гражданство, потому что она родилась в Гибралтаре, поэтому Иванова обратилась за болгарскими документами для дочери.

В Болгарии для получения удостоверяющего личность болгарского документа требуется сначала получить болгарское свидетельство о рождении. Во время процедур в Болгарии отказались признавать предоставленное испанское свидетельство и на его основании выдать девочке болгарское из-за "нехватки информации о личности биологической матери ребенка" и из-за того, что признание двух женщин родителями ребенка противоречит политике Болгарии.

Вопрос обжаловали в болгарском суде, который, не имея однозначной уверенности в трактовке некоторых положений Договора о ЕС и статей из Хартии основополагающих прав Евросоюза, обратился в Суд ЕС - чтобы выяснить, обязана ли Болгария выдать девочке свидетельство, если в испанском свидетельстве не указали, кто из женщин является биологической матерью ребенка.

Суд ЕС постановил, что если для ребенка однополой пары в одной из стран-членов - гражданами которой не являются родители - выдали свидетельство о рождении, указав родителями обоих партнеров, то в таких случаях страна ЕС, гражданином которой является этот ребенок, должна выдать ему документ - удостоверение личности и не требовать для этого получить национальное свидетельство о рождении уже в этой стране.

Суд также обязал признавать по всей территории Евросоюза документ о родительстве, выданный страной ЕС, где такой ребенок родился, чтобы он мог свободно реализовывать право на передвижение и проживание в пределах ЕС.

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