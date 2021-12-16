Що важливого у спільній заяві України, Молдови та Грузії на саміті у Брюсселі

У середу в Брюсселі завершився саміт "Східного партнерства" (СхП) – перша за чотири роки особиста зустріч лідерів у цьому форматі. А також перша після того, як Україна, Молдова та Грузія оголосили про створення "тріо", що об’єднує держави-партнери, які прагнуть зближення та членства в ЄС.

ЄвроПравда публікує оригінал першої предметної домовленості "тріо" з незначними скороченнями та з поясненнями редакції про те, яке значення мають його ключові пункти, у статті Членство на трьох: про що домовилися у Брюсселі лідери України, Молдови та Грузії.

А для тих, хто хоче зрозуміти, що являє собою "Східне партнерство", навіщо його створили та чому в ньому все ж лишається інтерес для Києва, ЄвроПравда записала коротке пояснювальне відео.

У Брюсселі президенти України, Молдови та прем’єр Грузії підписали документ, який вартий прочитання. Ось декілька абзаців з поясненнями:

"Ми визнали необхідність посилення співпраці Асоційованого тріо з ЄС з метою посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаний із просуванням європейської інтеграції, включаючи визнання Європейським Союзом європейської перспективи Асоційованого тріо".

Позначена жирним шрифтом частина – це справді прорив у відносинах України, Молдови та Грузії. Ще ніколи три держави не домовлялися предметно про координацію цих зусиль. Ба більше, Молдова донедавна була гранично обережною у тому, щоб заявляти про своє прагнення членства в ЄС, бо боялася роздратувати європейських партнерів, якщо діятиме так само напористо, як Київ. Втім, щось змінилося.

"Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти у напрямку членства в Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами на напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України".

Годі й пояснювати, що останній абзац є основним у заяві. Молдова, яка тривалий час, ще до осені цього року, намагалася уникати амбітних заяв про наміри рухатися до членства в ЄС, і тим більше була проти публічних закликів ЄС до рішень щодо цього, змінила свою позицію. Тепер справді можна говорити про єдність "тріо" у питаннях євроінтеграції.

Та ще важливішим буде те, чи приєднаються до цієї декларації представники самого ЄС, підтримавши тим самим рух усіх трьох держав до членства.

Майже повний текст домовленості та з поясненнями редакції читайте в матеріалі Членство на трьох: про що домовилися у Брюсселі лідери України, Молдови та Грузії.