Глава МЗС Литви засудив насильство щодо протестувальників у Грузії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив засудження щодо нападів на демонстрантів та активістів у Грузії, які виступають проти скандального закону про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

"Залякування та насильство проти мирних протестувальників і активістів громадянського суспільства в Грузії є ганебною тактикою", – зазначив він.

Intimidation and violence against peaceful protestors and civil society activists in Georgia are shameful tactics which are always unacceptable and must stop immediately.

Реклама: