Глава МЗС Литви засудив насильство щодо протестувальників у Грузії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив засудження щодо нападів на демонстрантів та активістів у Грузії, які виступають проти скандального закону про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

"Залякування та насильство проти мирних протестувальників і активістів громадянського суспільства в Грузії є ганебною тактикою", – зазначив він.

Intimidation and violence against peaceful protestors and civil society activists in Georgia are shameful tactics which are always unacceptable and must stop immediately. Реклама: May 11, 2024

За його словами, такая тактика завжди неприйнятна та має бути негайно припинена.

Раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що не знає про організаторів нападів на активістів та припустив, що це мають бути "ті, хто стоять за мітингами" проти скандального закону про "іноагентів".

Нагадаємо, ввечері у середу невідомі особи вистежили та напали на чотирьох опозиційних політиків і активістів, які беруть участь у протестах проти ухвалення закону про "іноагентів", а перед тим десятки отримали дзвінки з погрозами розправи. До того під час протестів теж були випадки нападів на демонстрантів невідомих "тітушок".

Також цього тижня партія влади "Грузинська мрія" анонсувала створення публічних списків тих, хто "відзначається погрозами та розпалюванням ненависті" у соцмережах, маючи на увазі підтримку протестів проти закону – буцімто для "загального морального осуду".

За даними ЗМІ, ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону".