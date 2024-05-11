Туск оголосив про плани Польщі побудувати укріплення на східному кордоні

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава починає роботу над подальшим зміцненням всього східного кордону, оскільки країна стикається з тим, що він назвав зростаючою "гібридною війною" у вигляді нелегальної міграції з Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Він не надав подробиць про заплановані заходи, а також про кошти, які будуть виділені, але зазначив, що коли мова йде про безпеку Польщі, то для цього не буде "жодних обмежень".

"Польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції. Фактично, ми маємо справу з прогресуючою гібридною війною", – сказав прем'єр, відвідавши кордон та зустрівшись із військовими та прикордонниками.

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Туск заявив, що нові укріплення будуть вздовж "усього східного кордону", який також може включати Україну та Росію, не надавши жодних подробиць.

"Я хочу, щоб тут не було жодних сумнівів – країна з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі, така як Білорусь, є співорганізатором цієї практики на польському кордоні", – вказав він.

Туск зауважив, що мова йде не лише про внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС.

"Тому я не сумніваюся, що вся Європа повинна буде... інвестувати в свою безпеку, інвестуючи в східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону", – резюмував прем'єр.

Попередній уряд Польщі та Євросоюз у 2021 році звинуватили Білорусь в організації потоку мігрантів з метою тиску на ЄС через санкції, які він запровадив проти Мінська.

Відтоді спроби перетнути кордон не припиняються, чия кількість коливається залежно від погоди. Польські прикордонники стверджують, що наразі відбувається близько 300 спроб нелегального перетину кордону на день.

Попередній уряд побудував паркан на польсько-білоруському кордоні довжиною понад 180 км та висотою 5,5 метрів для захисту від нелегальної міграції. Його доповнює система камер й датчиків, що стежать за кордоном.

У квітні Польща зафіксувала майже 700 спроб мігрантів потрапити з території Білорусі до ЄС.

У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі.