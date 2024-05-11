Німеччина запропонувала Канаді співпрацю в Арктиці на тлі загрози від РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував союзнику по НАТО Канаді вступити у спільне партнерство з Норвегією для захисту інфраструктури на крайній півночі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі зі своїм канадським колегою Біллом Блером в Оттаві, повідомляє DPA.

Його заява пролунала на тлі міркувань Оттави, що у випадку військового конфлікту з Росією в Європі, випробування на міцність відбудеться і в стратегічно важливій Арктиці.

"Давайте започаткуємо тристороннє стратегічне морське партнерство з акцентом на безпеку морських шляхів сполучення через північну Атлантику та Арктику", – сказав Пісторіус.

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Водночас Блер заявив, що канадська Арктика має нові й зростаючі загрози. За його словами, Канада помітила у цьому регіоні активність РФ та Китаю.

"Ми могли б покладатися на лід для захисту нашого континенту, але зміна клімату ставить під сумнів це припущення... Ми знаємо, що повинні бути сильнішими та більш наполегливо демонструвати свою присутність в регіоні", – зазначив він.

У квітні уряд Канади ухвалив нові керівні принципи оборонної політики, де вказує, що найнагальнішим завданням є забезпечення захисту власного суверенітету в Арктиці.

Напередодні Блер оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів ($55,6 мільйона) на ініціативу Німеччини з постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.

У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу.