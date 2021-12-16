Что важно в совместном заявлении Украины, Молдовы и Грузии на саммите в Брюсселе

В среду в Брюсселе завершился саммит "Восточного партнерства" (ВП) – первая за четыре года личная встреча лидеров в этом формате. А также первая после того, как Украина, Молдова и Грузия объявили о создании "трио", объединяющего государства-партнеры, стремящиеся к сближению и членству в ЕС.

ЕвроПравда публикует оригинал первой предметной договоренности "трио" с незначительными сокращениями и с объяснениями редакции о том, какое значение имеют его ключевые пункты, в статье Членство на трех: о чем договорились в Брюсселе лидеры Украины, Молдовы и Грузии.

А для тех, кто хочет понять, что собой представляет "Восточное партнерство", зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева, ЕвроПравда записала короткое поясняющее видео.

В Брюсселе президенты Украины, Молдовы и премьер Грузии подписали документ, который заслуживает прочтения. Вот несколько абзацев с пояснениями:

"Мы признали необходимость усиления сотрудничества Ассоциированного трио с ЕС с целью усиления координации между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанный с продвижением европейской интеграции, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы Ассоциированного трио".

Отмеченная жирным шрифтом часть – это действительно прорыв в отношениях Украины, Молдовы и Грузии. Еще никогда три государства не договаривались предметно о координации этих усилий. Более того, Молдова до недавнего времени была предельно осторожна в том, чтобы заявлять о своем стремлении членства в ЕС, потому что боялась раздражать европейских партнеров, если будет действовать так же настойчиво, как Киев. Впрочем, кое-то изменилось.

"Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, предпринятыми нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины".

Не надо объяснять, что последний абзац - основной в заявлении. Молдова, которая долгое время, еще до осени этого года, пыталась избегать амбициозных заявлений о намерениях двигаться к членству в ЕС, и тем более была против публичных призывов ЕС к решениям по этому поводу, изменила свою позицию. Теперь действительно можно говорить о единстве "трио" в вопросах евроинтеграции.

И еще важнее будет то, присоединятся ли к этой декларации представители самого ЕС, поддержав тем самым движение всех трех государств к членству.

Почти полный текст договоренности с редакционными пояснениями читайте в материале Членство на трех: о чем договорились в Брюсселе лидеры Украины, Молдовы и Грузии.