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Греція внесла зміни до правил в'їзду для іноземців

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:21

Грецька влада уточнила правила в'їзду, заявивши, що іноземні мандрівники можуть обрати для в'їзду до Греції експрес-тест на антиген або ПЛР-тест.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Греція цього тижня оголосила про нові обмеження на в'їзд, щоб стримати поширення варіанта коронавірусу "Омікрон".

Органи охорони здоров'я заявили, що з 19 грудня для в'їзду потрібно надати ПЛР-тест не старше 48 годин. Раніше для поїздки був потрібний доказ вакцинації або одужання від Covid-19 або наявність негативного тесту.

Втім вже у четвер увечері були оголошені дещо ширші варіанти тестування - всім мандрівникам старше 5 років необхідно показати або ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття, або експрес-тест за 24 години до прибуття.

"Варіант "Омікрон" спонукав нашу країну вжити разових заходів для іноземних відвідувачів", - сказав офіційний представник уряду Янніс Ойконому.

За його словами, обмеження будуть застосовуватися в період Різдва та спрямовані на те, щоб стримати поширення пандемії та надати грекам більше часу для отримання додаткових щеплень.

На інтерактивній мапі МЗС поки не розмістили оновлення з деталями щодо нових правил.

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Греція Туризм Коронавірус
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