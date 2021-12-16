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Греція змінила правила в’їзду: з неділі ПЛР-тест вимагається від усіх мандрівників

Четвер, 16 грудня 2021, 12:07

З 19 грудня для в’їзду до Греції усім мандрівникам необхідно буде надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше 48 годин до в’їзду. 

Про це йдеться в оголошенні Міністерства охорони здоров’я Греції від 15 грудня, пише "Європейська правда".

"У рамках зусиль для стримування пандемії COVID-19 країна буде приймати мандрівників з усіх країн з наданням негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 48 годин", - зазначають у повідомленні.

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Як випливає з цієї інформації, тест потрібно буде робити незалежно від наявності щеплення від коронавірусу чи нещодавно перенесеної хвороби.

Нове правило має почати діяти з 06:00 неділі, 19 грудня. 

На інтерактивній мапі МЗС поки не розмістили оновлення з деталями щодо нових правил.

Нагадаємо, до анонсованих змін від мандрівників вимагалося заповнити перед приїздом спеціальну форму, також надати довідку про щеплення, перенесену хворобу чи негативний тест і після прибуття здати експрес-тест.

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Греція Туризм Коронавірус
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