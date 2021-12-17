У Нідерландах двох поліцейських судитимуть за надмірне насильство на коронапротестах

Прокуратура Нідерландів взялася за переслідування двох поліцейських через надмірне насильство застосоване ними під час корона вірусного протесту в Гаазі 14 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Прокуратура вважає "насильство, з яким вони заарештували протестувальника, непропорційним".

Потерпілий отримав численні травми, у тому числі голови. Також він отримав укус поліцейського собаки.

Протест проти коронавірусних обмежень 14 березня вийшов з-під контролю. За розпорядженням міського голови акція протесту була розігнана. Багато демонстрантів не реагували на заклики поліції покинути місце проведення акції. Після цього поліція застосувала силу для розгону демонстрантів.

Акцію поліції зняли перехожі та опублікували у Twitter. Зображення багато хто сприйняв як шокуючі.

Прокуратура стверджує, що переважна більшість насильства, яке застосовувала поліція, було виправданим. Але тепер прокуратура хоче передати справу про насильницькі дії щодо одного протестувальника до суду.

Протестувальник розмахував шматком кабеля і відмовився його кинути. Правоохоронці хотіли його затримати і застосували кийки. Чоловік тим часом лежав на землі, схопивши за вуха поліцейського собаку.

Наступного дня після протесту поліція відреагувала на події. Начальник поліції Гааги Пауль ван Мушер заявив тоді, що демонстранти застосовували багато насильства. Також повідомляється, що офіцери отримали пошкодження очей і слуху, оскільки протестувальники запускали заборонені феєрверки та світили лазерними указками.

Декілька протестувальників повідомили про насильство в поліцію. Прокуратура перевірила всі ці повідомлення та оцінила їх у кожному конкретному випадку.

Дата, коли офіцери повинні з'явитися в суді, поки не визначена. Прокуратура згодом вирішить, чи притягати до відповідальності демонстранта.

Прокуратура також допитує третього поліцейського в якості підозрюваного. Йдеться про кінолога, який використав свою службову собаку проти протестувальника. Прокуратура згодом вирішить, чи буде цей агент також притягнутий до відповідальності.