В Нидерландах двух полицейских будут судить за чрезмерное насилие на коронапротестах

Прокуратура Нидерландов взялась за преследование двух полицейских из-за чрезмерного насилия, примененного ими во время коронавирусного протеста в Гааге 14 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Прокуратура считает "насилие, с которым они арестовали протестующего, непропорциональным".

Потерпевший получил многочисленные травмы, в том числе головы. Также его укусила полицейская собака.

Протест против коронавирусных ограничений 14 марта вышел из-под контроля. По распоряжению мэра акция протеста была разогнана. Многие демонстранты не реагировали на призывы полиции покинуть место проведения акции. После этого полиция применила силу для разгона демонстрантов.

Акцию полиции сняли прохожие и опубликовали в Twitter. Изображение многие восприняли как шокирующие.

Прокуратура утверждает, что в основном насилие, примененное полицией, было оправданным. Но теперь прокуратура хочет передать дело о насильственных действиях в отношении одного протестующего в суд.

Протестующий размахивал куском кабеля и отказался его бросить. Правоохранители хотели его задержать и применили дубинки. Мужчина тем временем лежал на земле, схватив за уши полицейскую собаку.

На следующий день после протеста полиция отреагировала на события. Начальник полиции Гааги Пауль ван Мушер заявил, что со стороны демонстрантов было много насилия. Также сообщается, что офицеры получили повреждение глаз и слуха, поскольку протестующие запускали запретные фейерверки и светили лазерными указками.

Несколько протестующих сообщили о насилии в полицию. Прокуратура проверила все эти сообщения и оценила его в каждом конкретном случае.

Дата, когда офицеры должны явиться в суде, пока не определена. Прокуратура впоследствии решит, привлечь ли к ответственности демонстранта.

Прокуратура также допрашивает третьего полицейского в качестве подозреваемого. Речь идет о кинологе, который использовал свою служебную собаку против протестующего. Прокуратура впоследствии решит, будет ли этот агент привлечен к ответственности.