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В італійському Турині троє людей загинули внаслідок падіння будівельного крану

фото
Неділя, 19 грудня 2021, 16:02

В Турині внаслідок падіння будівельного крану троє людей загинули і ще троє отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Нещасний випадок стався на будівельному майданчику на via Genova. Кран впав поперек вулиці, тому рух в обох напрямках повністю закрили.

 
Фото: ANSA

Двоє робітників загинули на місці, третій помер пізніше у лікарні.

Очевидці розповідають, що дивом обійшлося без ще більшої кількості жертв - за лічені миті до падіння крану ділянку дороги, куди він впав, проїхав пасажирський автобус. Водій за кермом наступної машини, перед якою впав кран, обійшовся травмами.

Містяни приносять на місце трагедії свічки і квіти. Причини падіння крану продовжують встановлювати. 

У день поховання загиблих робітників у місті оголосили траур. 

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Італія інциденти
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