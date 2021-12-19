В італійському Турині троє людей загинули внаслідок падіння будівельного крану

В Турині внаслідок падіння будівельного крану троє людей загинули і ще троє отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Нещасний випадок стався на будівельному майданчику на via Genova. Кран впав поперек вулиці, тому рух в обох напрямках повністю закрили.

Фото: ANSA

Двоє робітників загинули на місці, третій помер пізніше у лікарні.

Очевидці розповідають, що дивом обійшлося без ще більшої кількості жертв - за лічені миті до падіння крану ділянку дороги, куди він впав, проїхав пасажирський автобус. Водій за кермом наступної машини, перед якою впав кран, обійшовся травмами.

Crollo della gru a Torino, "Gli operai erano sopra e hanno cominciato ad arrampicarsi per cercare di rimanere aggrappati alla struttura" [aggiornamento delle 14:46] https://t.co/e9QX3YH2GR pic.twitter.com/TeLlmS8v2f — Repubblica Torino (@rep_torino) December 19, 2021

Містяни приносять на місце трагедії свічки і квіти. Причини падіння крану продовжують встановлювати.

У день поховання загиблих робітників у місті оголосили траур.

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