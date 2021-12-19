В итальянском Турине три человека погибли в результате падения строительного крана

В Турине в результате падения строительного крана три человека погибли и еще трое получили травмы.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.

Несчастный случай произошел на строительной площадке на via Genova. Кран упал поперек улицы, поэтому движение в обоих направлениях полностью закрыли.

Фото: ANSA

Двое рабочих погибли на месте, третий скончался позже в больнице.

Очевидцы рассказывают, что чудом обошлось без еще большего количества жертв – за считанные мгновения до падения крана участок дороги, куда он упал, проехал пассажирский автобус. Водитель за рулем следующей машины, перед которой упал кран, обошелся травмами.

Crollo della gru a Torino, "Gli operai erano sopra e hanno cominciato ad arrampicarsi per cercare di rimanere aggrappati alla struttura" [aggiornamento delle 14:46] https://t.co/e9QX3YH2GR pic.twitter.com/TeLlmS8v2f — Repubblica Torino (@rep_torino) December 19, 2021

Горожане приносят на место трагедии свечи и цветы. Причины падения крана продолжают устанавливать.

В день похорон погибших рабочих в городе объявили траур.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.