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Укр / Рус

В итальянском Турине три человека погибли в результате падения строительного крана

Воскресенье, 19 декабря 2021, 16:02

В Турине в результате падения строительного крана три человека погибли и еще трое получили травмы.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.

Несчастный случай произошел на строительной площадке на via Genova. Кран упал поперек улицы, поэтому движение в обоих направлениях полностью закрыли.

 
Фото: ANSA

Двое рабочих погибли на месте, третий скончался позже в больнице.

Очевидцы рассказывают, что чудом обошлось без еще большего количества жертв – за считанные мгновения до падения крана участок дороги, куда он упал, проехал пассажирский автобус. Водитель за рулем следующей машины, перед которой упал кран, обошелся травмами.

Горожане приносят на место трагедии свечи и цветы. Причины падения крана продолжают устанавливать.

В день похорон погибших рабочих в городе объявили траур.

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