У ЄС припускають можливість компромісу з Україною по вуглецевому податку

Європейський союз має можливість укладання окремих двосторонніх договорів про особливості використання Механізму вуглецевого коригування імпорту (СВАМ) із країнами, які мають механізм ціноутворення на парникові викиди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час дискусії, організованої Politico Europe, заявив генеральний директор з питань оподаткування та митних справ Європейської комісії Герасимос Томас.

Таким чином єврочиновник відреагував на заяви українського віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиною про необхідність диференційованого підходу у застосуванні Євросоюзом СВАМ.

Герасимос Томас зазначає, що така пропозиція не суперечить європейському законодавству.

"Такі пропозиції є на столі переговорів. Країни, які використовують заходи зі зменшення вуглецевих викидів, наприклад Україна, можуть вести переговори про зменшення податку СВАМ", - заявив він.

Нагадаємо, схвалений ЄС Механізм вуглецевого коригування імпорту пропонує боротися із викидами шляхом встановлення спеціального мита на товари, чиє виробництво пов’язане зі значними викидами парникових газів. Наразі пропонується поширити CBAM на п’ять груп товарів, що імпортуються до ЄС: електроенергія, продукція чорної металургії, цемент, мінеральні добрива та алюміній.

Для України цей податок може стати загрозою для економіки. Згідно з експертними оцінками, після використання СВАМ фінансові витрати українських експортерів чавуну та сталі після можуть досягти 300-900 млн євро на рік.

Саме тому в уряді пропонують виключити Україну з переліку країн, продукція яких буде підпадати під дії СВАМ. Підставою для цього є створення Києвом програм декарбонізації для кожної з галузей української економіки.

"З початку російської агресії та підписання Угоди про асоціацію, ЄС став найбільшим торговельним партнером України. За підрахунками, СВАМ охопить сектори, які складають близько 20% нашої торгівлі з ЄС. Заходи, що обмежуватимуть нашу двосторонню торгівлю, ми розглядатимемо, як торговельні бар'єри несумісні з положеннями Угоди про асоціацію. Це питання є дуже чутливим. Такі рішення не можна ухвалювати швидко і важливо, що сьогодні розглядається певний перехідний період для СВАМ", – заявила Ольга Стефанішина.

За її словами, такі рішення, як СВАМ, мають ухвалюватися у рамках вже чинних зобов'язань щодо Зони вільної торгівлі, а також враховувати заходи, які вживає певна країна на національному рівні щодо скорочення парникових викидів.

Детальніше про наслідки для України використання екологічних ініціатив ЄСу, читайте у статті "CBAM по експорту: що таке "вуглецевий податок" ЄС та чим він загрожує Україні".