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В ЕС предполагают возможность компромисса с Украиной по углеродному налогу

Четверг, 2 декабря 2021, 10:59

У Европейского Союза есть возможность заключения отдельных двусторонних договоров об особенностях использования Механизма углеродной корректировки импорта (СВАМ) со странами, имеющими механизм ценообразования на парниковые выбросы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в ходе дискуссии, организованной Politico Europe, заявил генеральный директор по налогообложению и таможенным делам Европейской комиссии Герасимос Томас.

Таким образом, еврочиновник отреагировал на заявления украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной о необходимости дифференцированного подхода в применении Евросоюзом СВАМ.

Герасимос Томас отмечает, что это предложение не противоречит европейскому законодательству.

"Такие предложения есть на столе переговоров. Страны, которые используют меры по уменьшению углеродных выбросов, например Украина, могут вести переговоры об уменьшении налога СВАМ", - заявил он.

Напомним, одобренный ЕС Механизм углеродной корректировки импорта предлагает бороться с выбросами путем установления специальной пошлины на товары, производство которых связано со значительными выбросами парниковых газов. В настоящее время предлагается распространить CBAM на пять групп импортируемых в ЕС товаров: электроэнергия, продукция черной металлургии, цемент, минеральные удобрения и алюминий.

Для Украины этот налог может оказаться угрозой для экономики. Согласно экспертным оценкам, после использования СВАМ финансовые расходы украинских экспортеров чугуна и стали впоследствии могут достичь 300-900 млн евро в год.

Именно поэтому в правительстве предлагают исключить Украину из числа стран, продукция которых будет подпадать под действия СВАМ. Основанием для этого является создание Киевом программ декарбонизации каждой из отраслей украинской экономики.

"С начала российской агрессии и подписания Соглашения об ассоциации, ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины. По подсчетам, СВАМ охватит секторы, составляющие около 20% нашей торговли с ЕС. Мероприятия, которые будут ограничивать нашу двустороннюю торговлю, мы будем рассматривать как торговые барьеры несовместимы с положениями Соглашения об ассоциации. Этот вопрос очень чувствительный. Такие решения нельзя принимать быстро и важно, что сегодня рассматривается определенный переходный период для СВАМ", - заявила Ольга Стефанишина.

По ее словам, такие решения, как СВАМ, должны приниматься в рамках уже действующих обязательств по Зоне свободной торговли, а также учитывать меры, принимаемые определенной страной на национальном уровне по сокращению парниковых выбросов.

Детальнее о последствиях для Украины использования экологических инициатив ЕС читайте в статье "CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он угрожает Украине".

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