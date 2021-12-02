У Данії 31 людина провела ніч в магазині IKEA через сильний сніг

У данському місті Ольборг три десятки людей провели ніч у одному з магазинів мережі IKEA, оскільки опинились заблокованими через сильні снігопади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

Сильний снігопад у Північній Ютландії зупинив рух автомобілів та громадського транспорту у деяких частинах регіону в середу, внаслідок чого 31 людина, 25 співробітників та 6 клієнтів, опинилась у пастці в магазині IKEA.

"Це, безумовно, нова ситуація для нас", - сказав менеджер магазину Петер Ельмосе місцевим ЗМІ. "Я точно не думав про те, що мій день завершиться ось так, коли я їхав на роботу вранці", - додав він.

Люди зібралася в зоні ресторану магазину і переглядали різдвяні телепередачі та футбол.

"У зв'язку з цією подією співробітники нашої кухні подбали про те, щоб для нас приготували гарячий шоколад, рисовий пудинг, випічку, напої, каву та пиво. Тож ми змогли зігрітися", - сказав він.

"Ми не могли просто відправити їх на вулицю та зачинити за ними двері після закриття о 20:00. Точно ні. Тож, звичайно, вони залишилися тут", - додав менеджер.

У зв'язку із ситуацією з коронавірусом тимчасовим гостям надали нічліг у різних відділах магазину.

"Для нас найважливішим було піклуватися одне про одного і щоб усі відчували себе у безпеці", - сказав представник магазину.

Тим часом приблизно 300 пасажирів міського аеропорту через негоду довелося переночувати в терміналі. Аеропорт був змушений припинити польоти з 14.30 через погіршення погоди, що також не дозволило автобусам доставляти пасажирів в готелі.

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