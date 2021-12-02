В Дании более 30 человек провели ночь в магазине IKEA из-за сильного снега

В датском городе Ольборг три десятка человек провели ночь в одном из магазинов сети IKEA, поскольку оказались заблокированы из-за сильных снегопадов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

Сильный снегопад в Северной Ютландии остановил движение автомобилей и общественного транспорта в некоторых частях региона в среду, в результате чего 31 человек, 25 сотрудников и 6 клиентов, оказались в ловушке в магазине IKEA.

"Это, безусловно, новая ситуация для нас", – сказал менеджер магазина Петер Эльмосе местным СМИ. "Я точно не думал о том, что мой день завершится вот так, когда я ехал на работу утром", - добавил он.

Люди собрались в зоне ресторана магазина и смотрели рождественские телепередачи и футбол.

"В связи с этим событием сотрудники нашей кухни позаботились о том, чтобы для нас приготовили горячий шоколад, рисовый пудинг, выпечку, напитки, кофе и пиво. Поэтому мы смогли согреться", - сказал он.

"Мы не могли просто отправить их на улицу и закрыть за ними двери после закрытия в 20:00. Точно нет. Так что, конечно, они остались здесь", - добавил менеджер.

В связи с ситуацией с коронавирусом временным гостям предоставили ночлег в разных отделах магазина.

"Для нас самое важное было заботиться друг о друге и чтобы все чувствовали себя в безопасности", - сказал представитель магазина.

Между тем примерно 300 пассажирам городского аэропорта из-за непогоды пришлось переночевать в терминале. Аэропорт был вынужден прекратить полеты с 14:30 из-за ухудшения погоды, что также не позволило автобусам доставлять пассажиров в отели.

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