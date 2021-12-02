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Глава МЗС Британії застерегла РФ від підриву свободи і демократії в Україні

Четвер, 2 грудня 2021, 13:51

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що будь-які дії, спрямовані на підрив свободи і демократії в Україні, будуть стратегічною помилкою.

Про це вона заявила під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Відсутність прозорості у діях Росії і військове нарощування підвищують ризики в регіоні, підривають довіру. Така поведінка є неприйнятною", - заявила Трасс.

"Будь-які дії Росії, спрямовані на підрив свободи і демократії в Україні і будь-де в регіоні, будуть стратегічною помилкою", - наголосила вона.

Трасс закликала Росію використати інструменти ОБСЄ для вибудовування довіри і виконувати зобов’язання щодо прозорості.

"Спеціальна моніторингова місія і міжнародні гуманітарні потребують повноцінного доступу по всій території України, включаючи Крим", - наголосила міністр.

Нагадаємо, глави МЗС України та Британії на зустрічі у Ризі в середу домовилися про низку конкретних кроків у рамках комплексного пакета стримування РФ від нової хвилі агресії проти України.

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Велика Британія Росія ОБСЄ
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