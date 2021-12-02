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Укр / Рус

Глава МИД Британии предостерегла РФ от подрыва свободы и демократии в Украине

Четверг, 2 декабря 2021, 13:51

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что любые действия, направленные на подрыв свободы и демократии в Украине, будут стратегической ошибкой.

Об этом она заявила на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Отсутствие прозрачности в действиях России и военное наращивание повышают риски в регионе, подрывают доверие. Такое поведение неприемлемо", - заявила Трасс.

"Любые действия России, направленные на подрыв свободы и демократии в Украине и вообще в регионе, будут стратегической ошибкой", - подчеркнула она.

Трасс призвала Россию использовать инструменты ОБСЕ для построения доверия и выполнять обязательства по прозрачности.

"Специальная мониторинговая миссия и международные гуманитарные нуждаются в полноценном доступе по всей территории Украины, включая Крым", - подчеркнула министр.

Напомним, главы МИД Украины и Британии на встрече в Риге в среду договорились о ряде конкретных шагов в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против Украины.

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