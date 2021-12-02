Уряд Британії оштрафували на 500 тисяч фунтів за розголошення адрес знаменитостей

Уряд Великої Британії оштрафований на 500 000 фунтів стерлінгів (майже 588 млн євро) за розкриття подробиць про одержувачів так званих новорічних нагород, серед яких, як повідомляється, були Елтон Джон та колишній лідер Консервативної партії Ієн Дункан Сміт.

Таке рішення винесло британське Управління Комісара з інформації, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Штраф накладено після того, як Кабінет міністрів Британії опублікував в Інтернеті файл, що містив імена та невідредаговані адреси понад 1000 осіб зі списку лауреатів, які досягли успіху у своїй області. Їхні імена оголошуються урядом на початку кожного року.

"Самозаспокоєність уряду та нездатність знизити ризик витоку даних означали, що сотні людей потенційно зазнавали ризику шахрайства з використанням особистих даних та загроз їхній особистій безпеці", - йдеться у заяві управління.

Інформація, яка, за даними британських ЗМІ, включає дані Елтона Джона та Дункана Сміта, була онлайн протягом 21 хвилини і до неї отримали доступ 3872 рази.

"Ми дуже серйозно ставимося до висновків Комісара з інформації та завершили внутрішню перевірку, а також вжили низку заходів, щоб цього більше не повторилося", - заявили в уряді, коментуючи рішення про штраф.

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