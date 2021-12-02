Правительство Британии оштрафовали на 500 тысяч фунтов за разглашение адресов знаменитостей

Правительство Великобритании оштрафовано на 500 тыс. фунтов стерлингов (около 588 млн евро) за раскрытие подробностей о получателях так называемых новогодних наград, среди которых, как сообщается, были Элтон Джон и бывший лидер Консервативной партии Иен Дункан Смит.

Такое решение вынесло британское Управление Комиссара по информации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Штраф наложен после того, как Кабинет министров Британии опубликовал в Интернете файл, содержащий имена и неотредактированные адреса более 1000 человек из списка лауреатов, преуспевших в своей области. Их имена объявляются правительством в начале каждого года.

"Самоуспокоенность правительства и неспособность снизить риск утечки данных означали, что сотни людей потенциально подвергались риску мошенничества с использованием личных данных и угроз их личной безопасности", - говорится в заявлении управления.

Информация, по данным британских СМИ, включающая данные Элтона Джона и Дункана Смита, была онлайн в течение 21 минуты и к ней получили доступ 3872 раза.

"Мы очень серьезно относимся к выводам Комиссара по информации и завершили внутреннюю проверку, а также приняли ряд мер, чтобы это больше не повторилось", - заявили в правительстве, комментируя решение о штрафе.

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