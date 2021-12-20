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Литва готова передати Україні летальну зброю – міністр

Понеділок, 20 грудня 2021, 08:20

Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі зосередження Росією десятків тисяч військових біля українських кордонів.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

"Потрібно всіма засобами підтримувати Україну, і Литва готова до цього, у тому числі й передати Україні летальну зброю", – заявив міністр.

Про яку саме зброю йдеться він не уточнив.

 "Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що задіяно декілька держав, не лише донор і одержувач озброєнь, а й виробник та постачальник", – сказав Анушаускас.

Про готовність Литви передати Україні летальну зброю Анушаускас розповів на спільній прес-конференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка прибула до Литви, щоб відвідати солдатів своєї країни.

Як повідомлялося, міністри оборони Німеччини і Литви заявили, що Росії не можна дозволяти вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику, чи організовувати поділ Європи на "сфери впливу".

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