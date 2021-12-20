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Литва готова передать Украине летальное оружие – министр

Понедельник, 20 декабря 2021, 08:20

Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне сосредоточения в России десятков тысяч военных у украинских границ.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

"Нужно всеми средствами поддерживать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальное оружие", – заявил министр.

О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

 "Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что задействовано несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и производитель и поставщик", - сказал Анушаускас.

О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас рассказал на совместной пресс-конференции с прибывшей в Литву министром обороны Германии Кристин Ламбрехт, чтобы посетить солдат своей страны.

Как сообщалось, министры обороны Германии и Литвы заявили, что России нельзя разрешать указывать партнерам НАТО, как им строить свою политику или организовывать разделение Европы на "сферы влияния".

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