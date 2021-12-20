Сенат США у січні голосуватиме за санкції щодо "Північного потоку-2"

Наступного місяця Сенат США проголосує за проєкт сенатора Теда Круза про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" в рамках угоди з демократами щодо голосування за низку призначень на посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Відповідно до угоди, зафіксованої під час рідкісної сесії, що тривала всю ніч, Сенат голосуватиме за закон Круза про санкції, пов’язані з будівництвом газопроводу, який дозволяє Росії постачати природний газ до Німеччини, до 14 січня. Для його остаточного прийняття знадобиться 60 голосів.

Угода відбулася після кількох днів переговорів між Крузом та лідером більшості в Сенаті Чарльзом Шумером.

Раніше Круз заблокував призначення кандидатів Байдена на низки посад, пообіцявши підтримувати блокаду, доки адміністрація Байдена не введе санкції проти газопроводу, санкціоновані Конгресом.

Блокада сенатора не перешкоджає затвердженню кандидатів, якщо їх підтримають 50 сенаторів, але це вимагає часу.

"Зрештою, ми запровадили закриття вакансій двох окружних суддів, підтвердили дев’ять суддів окружного суду, підтвердили 41 посла та підтвердили ще п’ятьох членів команди президента Байдена", – сказав Шумер.

Голосування за закон Круза може бути важким для демократів, деякі з яких критикували газопровід. У рамках переговорів про угоду сенатори також обговорювали можливість голосування за конкуруючу пропозицію Менендеса та встановлення порогу для Круза та Менендеса простою більшістю.

Натомість демократи Сенату в кінцевому підсумку погодилися проголосувати за пропозицію Круза, але з порогом у 60 голосів, що означає, що республіканцю з Техасу потрібно буде залучити понад 10 сенаторів-демократів, щоб провести свій законопроєкт через Сенат.

Німецькі чиновники та адміністрація Байдена закликали Конгрес не вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", попереджаючи, що це підірве трансатлантичний альянс.

Минулого місяця адміністрація ввела нові санкції проти судна, що бере участь у будівництві газопроводу.

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