Україна чекає на рішення щодо свого майбутнього в НАТО на саміті в Мадриді

Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО 29-30 червня Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", президент заявив у спілкуванні з журналістами під час загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора".

Президент заявив, що його заява про очікування рішення НАТО вже наступного року є цілком серйозною.

"Йдеться про саміт у Мадриді, який відбудеться улітку 2022 року", - пояснив він.

Президент також вважає, що Альянс має запросити Україну до участі у цьому саміті.

"Для нас важливо, щоби Україна там була присутні у тій чи іншій якості, а також щоби ми мали конкретну перспективу. Підкреслю, конкретну. З датами, або часовим проміжком, упродовж якого нас хочуть бачити у Альянсі", - наголосив він.

Як відомо, раніше Зеленський заявив, що ми "Не будемо чекати 30-50 років" для членства у НАТО та ЄС.

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