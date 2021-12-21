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Укр / Рус
Укр / Рус

Украина ждет решения по своему будущему в НАТО на саммите в Мадриде

Вторник, 21 декабря 2021, 18:14

Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора", сооб.

Президент заявил, что его заявление об ожидании решения НАТО уже в следующем году вполне серьезно.

"Речь идет о саммите в Мадриде, который состоится летом 2022 года", - пояснил он.

Президент также считает, что Альянс должен пригласить Украину на участие в этом саммите.

"Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе", - подчеркнул он.

Как известно, ранее Зеленский заявил, что мы не будем ждать 30-50 лет для членства в НАТО и ЕС.

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