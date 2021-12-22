Глава МЗС Польщі: не певен, що Росія зацікавлена в переговорах про “гарантії безпеки”

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау допустив, що Росія не зацікавлена у переговорах про так звані "гарантії безпеки", які вона сама запропонувала.

Про це Рау сказав на конференції послів України в Гуті, де він є почесним гостем, повідомляє "Європейська правда".

"Я не буду присвячувати багато часу, щоб вдатись в деталі щодо останніх пропозиції Росії, які стосуються безпеки в Європі, оскільки я не певен, що сама Росія насправді зацікавлена у переговорах щодо цього питання", - сказав він.

За його словами, ці пропозиції не нові, вони циркулювали у тих чи інших формах останні три десятиліття.

"Я б хотів нагадати про лист президента Єльцина у вересні 1993 року президенту Біллу Клінтону та іншим демократичним лідерам, у якому Росія запропонувала Центральній Європі гарантії безпеки, щоб запобігти розширенню НАТО на Схід… Ми будемо відкидати старі ідеї навіть якщо вони одягнені в новий одяг", - сказав Рау.

Він наголосив, що розширення НАТО, який є оборонний Альянсом, не послаблює нічию безпеку, допоки конкретна країна не планує агресію проти блоку.

Президент США Джо Байден два тижні тому під час віртуального саміту попередив Путіна, що США та їхні союзники запровадять нищівні економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Путін, виступаючи на зустрічі найвищих військових лідерів Росії, звинуватив Захід у "напруженості, яка наростає в Європі".

У рамках майбутніх двосторонніх переговорів зі США Путін вимагає, щоб НАТО відмовив Україні та іншим колишнім радянським країнам у можливому членстві, одночасно обмеживши своє військове розміщення в Центральній та Східній Європі.

Путін сказав, що Кремль хоче від Заходу "довгострокових, юридично обов’язкових гарантій" на відміну від "усних запевнень, слів і обіцянок", яким, він каже, що не може довіряти.

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