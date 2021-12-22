Глава МИД Польши: не уверен, что Россия заинтересована в переговорах о "гарантиях безопасности"

Глава МИД Польши Збигнев Рау допустил, что Россия не заинтересована в переговорах о так называемых "гарантиях безопасности", которые она сама предложила.

Об этом Рау сказал на конференции послов Украины в Гуте, где он был почетный гостем, сообщает "Европейская правда".

"Я не буду посвящать много времени, чтобы вдаваться в детали относительно последних предложений России, которые касаются безопасности в Европе, поскольку я не уверен, что сама Россия действительно заинтересована в переговорах по этому вопросу", - сказал он.

По его словам, эти предложения не новы, они циркулировали в тех или иных формах в последние три десятилетия.

"Я хотел бы напомнить о письме президента Ельцина в сентябре 1993 года президенту Биллу Клинтону и другим демократическим лидерам, в котором Россия предложила Центральной Европе гарантии безопасности, чтобы предотвратить расширение НАТО на восток… Мы будем отвергать старые идеи даже если они одеты в новую одежду", – сказал Рау.

Он подчеркнул, что расширение НАТО, являющегося оборонным Альянсом, не ослабляет ничью безопасность, пока конкретная страна не планирует агрессию против блока.

Президент США Джо Байден две недели назад во время виртуального саммита предупредил Путина, что США и их союзники введут сокрушительные экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Путин, выступая на встрече высших военных лидеров России, обвинил Запад в "нарастающей напряженности в Европе".

В рамках предстоящих двусторонних переговоров с США Путин требует, чтобы НАТО отказалось Украине и другим бывшим советским странам в возможном членстве, одновременно ограничив свое военное размещение в Центральной и Восточной Европе.

Путин сказал, что Кремль хочет от Запада "долгосрочных, юридически обязательных гарантий" в отличие от "устных заверений, слов и обещаний", которым он говорит, что не может доверять.

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